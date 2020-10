Desde 'Ventaneando', Linet Puente estalla y envía 'recadito': "Que les valga"

Ciudad de México.- Durante la tarde de este viernes, Linet Puente apareció en redes sociales con una serie de fotografías en las cuales se mostró en un atuendo bastante colorido en el cual explotaría.

Ante las críticas que usuarios de Internet y audiencia le hace por su manera de vestir, la conductora posó desde Ventaneando para estallar y enviar un contundente recadito a todos los que opinan en su contra.

Me encantan los colores, texturas y arriesgarme. A veces te crítica, pero que les valga lo que digan los demás. El que no arriesga, no gana, además que de flojera sería la vida si no nos moviéramos de nuestra zona de confort”, destacó.