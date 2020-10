¿Rafael Amaya? Tras cirugía y drástico cambio, reaparece integrante de 'El Señor de los Cielos'

View this post on Instagram

Mau00f1ana cumplo 372 meses ud83eudd23 por q las mamu00e1s de los bebu00e9s de dos au00f1os siguen dando la edad en meses? Jajaja PS: ando en busca de el mejor push up bra... recomienden!! LOS LEO ud83cudf52 #BuenosDias