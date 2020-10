¡Rompe el silencio! Maki confiesa por qué utilizó el apellido de Juan Soler

Ciudad de México.- La modelo y actriz argentina, Magdalena Moguilevsky Hojean, mejor conocida como Maki, confirmó que ella decidió quitarse el apellido de su exesposo, Juan Soler, y explicó las razones por las que lo utilizó.

Durante una entrevista exclusiva para Ventaneando, la intérprete contó que Televisa le pidió que encontrara uno nombre artístico, ya que, en sus inicios, su nombre de pila llegaba a ser complicado para el público.

A mí no me molestaba llamarle Soler, porque ya la gente me ubicaba. Pero antes de estar con Juan, era Maki porque mi nombre es Magdalena Moguilevsky Hojean y era muy complicado", comentó la artista.