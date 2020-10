Tras divorcio y quedar en silla de ruedas, Televisa quita veto a actriz de TV Azteca y confiesa esto

Ciudad de México.- Rocío Banquells, logró superar las adversidades que se le presentaron y salió adelante a costa de todo, desde problemas de salud hasta pleitos legales.

La actriz y cantante quedó en silla de ruedas por un año, se divorció, fue acusada de fraude bancario por una mala decisión, su exesposo le quitó a su hijo por años y hasta fue vetada por casi una década de Televisa por irse a TV Azteca, donde no tuvo el éxito que esperaba.

La actriz y cantante, quien actualmente tiene 62 años, superó estos difíciles episodios y fue perdonada hace unos años por Televisa. Ahora reapareció en la televisora de San Ángel para hacer picantes confesiones.

La regiomontana estuvo de invitada en el programa de Israel Jaitovich Más Noche, donde jugó a responder 50 preguntas en tres minutos. Entre lo que destacó de sus respuestas fue que no se arrepiente de nada.

Me he enamorado tres veces y no me arrepiento de nada".