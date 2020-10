Ana Lago pierde y no puede evitar llorar tras no dar su punto en 'Exatlón' y Mati le dice esto

Ciudad de México.- Un nuevo capítulo de Exatlón: Titanes vs Héroes dejó ver que Ana Lago se encuentra con emociones encontradas al no poder dar todos los puntos a su equipo.

Ana Lago fue una de las participantes más destacadas de la primera temporada de Exatlón México, en donde llegó a ser semifinalistas y una de las mejores atletas.

Durante esta cuarta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes, Ana se ha mostrado un tanto frustrada por la situación que enfrenta su equipo porque ha tenido una racha de juegos perdidos contra los ‘Heroes’ por lo que la gimnasta lo ha resentido.

Ana lloró al expresar que tiene sentimientos encontrados porque no siempre da su punto y que trata de dar lo mejor pero no ha podido dar su cien por ciento. Con Heliud y Mati se desahogó tras perder un punto en un circuito, mencionando que el tiro era el que más praticaba y no le salió.

Fuente: Exatlón México, Elven King Life