América Guinart y las condiciones que la familia Fernández le puso para su boda con 'El Potrillo'

Ciudad de México.- América Guinart, exesposa de Alejandro Fernández, en su reciente entrevista con De Primera Mano ha revelado que por la amistad que su familia tenía con la Dinastía Fernández, don Vicente Fernández y 'Cuquita', antes del día de su boda le expusieron unas condiciones que harían más estable su matrimonio con 'El Potrillo', señalando principalmente el mantener un bajo perfil ante la prensa.

Cuando estaba con Alejandro, realmente yo no iba mucho con él a lugares donde había prensa, incluso presentaciones de él no iban mucho con él, porque era como una regla que tenían en su familia y yo no lo acompañaba casi a ningún lado. Lidiar en aquel entonces con la prensa no era tanto, ahí lo difícil era lidiar con los chismes que le sacaban a él", confesó.

Lee también: Adiós 'Sale el Sol': Talina Fernández y Joanna Vega-Biestro dejan el programa por grave razón

Guinart aseguró que aunque era como una condición, sabía que sus entonces suegros, a quienes llama de cariños mamá 'Cuquita' y papá Vicente, no la estaban obligando a nada y todo lo hacían por su bien, por lo que siguió sus tan amables consejos y mantuvo un perfil bajo.

Eran otros tiempos, no era a lo mejor que le prohibían, pero sí le sugerían. Y yo sé que no lo hacían en mal plan porque mi mamá Cuca también me decía: ‘Veme a mí, cuándo me has visto con él’, porque en ese entonces mamá Cuca no lo acompañaba (a Vicente Fernández), después ya sí", explicó.