Poncho De Nigris rompe el silencio y habla del conflicto que tuvo con su madre

Ciudad de México.- El actor Poncho de Nigris, mediante una entrevista habló del conflicto con su madre, al indicar que se le hizo fácil pasarle seguidores, sin pensar en los problemas que tendrían en un futuro.

Y es que la madre del Poncho anteriormente había asegurado que tenía una mala relación con su hijo, quien supuestamente se había visto influido por su esposa Marcela.

Se me hizo fácil empezar a pasarle seguidores, comencé a incluirla en los capítulos de ‘Keeping Up con los de Nigris’, ahorita en Instagram, tiene 130 mil seguidores, pero ahora se enoja por algo y hace un en vivo y nos revienta, nos hace mi*rda”, dijo.

De Nigris menciona que la señora Leticia, ha informado que la tienen abandonada y que no la dejan ver a sus nietos, causándole serios problemas en su imagen a él.

Dice que no le damos dinero, que la tenemos abandonada y no la dejamos ver a sus nietos. Luego le tira a mi esposa, luego le tira a la esposa de mi hermano y ahora, es el chisme de aquí de Monterrey, no sé si de repente no se toma la pastilla”, comentó.