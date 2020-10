Tras ser reportada muerta, querida exestrella infantil de Televisa reaparece para aclarar lo sucedido

Ciudad de México.- Luego de que hace unas horas comenzara a circular la noticia de que la exactriz de Televisa Nicole Durazo, había sufrido un accidente automovilístico en el cual habría perdido la vida.

Los hechos se dieron en la Autopista del Sol con dirección a Cuernavaca, donde de forma curiosa uno de los involucrados en el accidente tenía la credencial de la joven, por lo que se pensó que su acompañante, quien murió en el choque, habría sido Nicole.

Podría interesarte: Tras 12 años desaparecida y 'terminar' en el manicomio, actriz de Televisa volvería ¿a TV Azteca?

Ante eso, Durazo apareció en redes sociales, para informar que le persona que chocó, ella lo conoce y que tenía su identificación, sin embargo ella no estaba presente.

Lee también: Adiós 'Sale el Sol': Talina Fernández y Joanna Vega-Biestro dejan el programa por grave razón

A la niña que falleció no la conozco, pero gracias a Dios estoy bien. No había podido grabar esto antes porque no dejaba de sonar mi teléfono y el de mi familia y así. Sé que es una noticia muy fuerte, está muy feo, pero estoy dando la cara para que sepan que todo bien gracias a Dios y rezar por los que chocaron, por la familia de la niña que falleció y por ella, y de verdad muchísimas gracias por sus mensajes y todo su apoyo y cariño", finalizó.