Kate del Castillo rompe el silencio al asegurar que Sean Penn le hizo daño

Ciudad de México.- La actriz Kate del Castillo, mediante una entrevista en Tu-Night con Omar Chaparro, habló del actor Sean Penn, al indicar que fue una persona que le hizo mucho daño.

En su mensaje la intérprete de La reina del sur, indicó que él puso en riesgo su vida y la de su familia, por lo que no le puede tener nada de respeto.

Creo que lo ignoraba. Él ahorita en mi vida no significa nada, es nada más una persona que me hizo muchísimo daño, que pudo haber hecho que mataran a mí, a mi familia, entonces no le tengo ningún tipo de respeto”, dijo.