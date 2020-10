¡Mamá orgullosa! Andrea Legarreta presume en 'Hoy' lo bella y talentosa que es Nina Rubín

Ciudad de México.- Las cámaras del programa Hoy captaron a la guapa y joven actriz, Nina Rubín, durante las grabaciones de la novela Te acuerdas de mí mientras era acompañada por una persona muy especial: Su madre Andrea Legarreta.

La conductora estelar de Televisa presumió en la emisión de Las Estrellas lo orgullosa que se siente de ser madre de una adolescente tan bella que brilla gracias a su talento.

Por su parte, Nina comentó lo agradecida que está por recibir el apoyo de toda su familia ahora que regresa a la actuación de la mano de Carmen Armendáriz.

Ella me apoya y todo, mis papás, está muy padre que me acompañen, me siento acompañada, siento bonito", añadió la adolescente.