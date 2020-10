Melissa López, integrante de JNS confirma su romance con miembro de Mercurio

Ciudad de México.- La integrante del grupo JNS, Melissa López, mediante una entrevista para el programa Ventaneando, no se negó a hablar de su relación con Poncho Barbosa del grupo Mercurio, luego de que fueron vistos juntos vacacionando.

El hecho se dio luego de que Ricky Manjarrez entrevistara a Angie Taddei, Olivia Peralta y Melissa, donde aprovechó para interrogarla por su supuesto romance.

¿Lo que se ve no se pregunta?", le pregunto Manjarrez.

A lo que ella le respondió "Excato, ¿para qué decir sí o no? Yo te puedo decir que estoy separada desde hace casi un año, y que todo lo que estoy viviendo, no sólo en lo profesional sino también en el terreno personal, me está gustando, me tiene muy feliz y eso es lo que más deseo, estar en paz, ser feliz y la vida sigue”, sin negar absolutamente nada.

Cabe mencionar que actualmente las tres se encuentran promocionando el programa AMO, mismo que será transmitido a través de YouTube, de igual forma que Pinky Promise, de su compañera Karla Díaz.

