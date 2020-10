Hija de Cynthia Klitbo opina sobre el romance de su mamá y Rey Grupero

Ciudad de México.- La actriz Cynthia Klitbo y Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, se sinceraron y contaron detalles de su relación amorosa, misma que ha estado en medios críticas y una intensa polémica.

Durante una entrevista exclusiva para Ventaneando, la exintérprete de Televisa aseguró que, pese a los comentarios que ha recibido, disfruta de su romance y reiteró que no le importa la diferencia de edad.

Lee también: Tras dejar TV Azteca por Televisa y drástico cambio, actriz confiesa que se separó de su esposo

El amor no se planea. Soy una rebelde ¿y qué quieren que haga? ¿volver a nacer y decir que no me voy a enamorar de él porque le llevo 16 años? A mí no me da vergüenza", mencionó la artista.