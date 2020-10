Al 'borde de la muerte', actor de Televisa se confiesa y hace fuerte revelación en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Andrés García, reconocido actor de Televisa, ha dejado a millones con la boca abierta al confesarse en Ventaneando y dar una fuerte revelación sobre que es lo que pasará antes de que fallezca, esto pues asegura que ya se encuentra al borde de la muerte.

García para el programa de Pati Chapoy señaló que él prefiere vender las propiedad que le quedan, las cuales son bastante grandes y costosas, que dejárselas a cualquiera de sus tres hijos, Leonardo, Andrea y Andrés Jr., aclarando que no se trataba de dejarlos desamparados, sino para que continuaran con sus vidas.

Según el reconocido actor sus descendientes ya tienen una vida bien establecida con buena estabilidad económica y el dejarle sus cosas solo alteraría las cosas, por lo que prefiera venderlas todas a tener que dárselas a cualquiera de los tres.

Andresito tiene su vida en Miami, no viene a México. Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades, no necesita que yo le de nada y al contrario, le cuesta trabajo cuidar las propiedades que él tiene", explicó Andrés.

Finalmente contó cuales eran las propiedades que aún tenía con él, de entre las cuales afirmó que su casa de Pie de la Cuesta en Acapulco la dejaría con un trato de pre-venta, en el cual si en tres años sigue vivo se compromete a dejarla.

Me queda 'El Castillo', me queda 'El Bosque', me queda esto (su casa en Acapulco), son tres o cuatro propiedades grandes", finalizó.