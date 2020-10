Desde TV Azteca, 'El Capi' Pérez 'humilla' a Chapoy y Bisogno: "A nadie le importa tu cag..."

Ciudad de México.- 'El Capi' Pérez, conductor de Venga la Alegría, desde su programa nocturno en TV Azteca, La Resolana, ha realizado una parodia de Ventaneando, en la cual se burla y deja en 'humillación' a dos de sus famosos conductores, Pati Chapoy y Daniel Bisogno.

No hace mucho Daniel recomendó una comida a sus compañeros que le ayudaría con su metabolismo, realizando un comentario que escandalizo a Pati, quien le dijo que era un "cochino" y de esas cosas no se deberían de hablar, especialmente porque algunos de los televidentes los ven comiendo.

Tras esto con su famoso 'Capiologo', Pérez recreó la escena como Chapoy y Bisogno, en el que le agregó su toque, poniendo frases y palabras de más en ambos que hicieron reír a carcajadas a sus millones de seguidores, aunque algunos aseguraron que "humilla a Chapoy y su programa".

¡Ay no, qué bárbaro! ¡Ya cállate Daniel! Nadie quiera saber de tu ca... Daniel ¡Ay no, este hablando de po...! Daniel, a la gente no le interesa saber como cag..., ¡Ya Daniel!, ¡Ay, Daniel! De la ca... no Daniel", dijo 'El Capi' como Pati.