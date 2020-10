Tras 'Survivor', Curvy presume lo delgada que luce y cautiva a todo Instagram: "Hermosura"

View this post on Instagram

u2728Soy puro brillo ud83eudd29 beibeu2728. Vestido espectacular de @totus_the_clothing obvio con CURVYDESCUENTO chequen todo lo que tienen! Ya saben que la moda es para divertirnos! Y expresarnos. #curvyzelma #curvylovers #loquiereslotienes #ootdfashion #ootd #curves #beautybeyondsize