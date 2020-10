¿Adiós Televisa? Macky González anima al ritmo de 'Exatlón': "Quiero festejar con los azules"

Ciudad de México.- La famosa atleta, Macky González, recientemente ha animado al ritmo de Exatlón, complaciendo a sus millones de seguidores en Instagram al cantarles una de las porras para animar al equipo azul en TV Azteca, ¿acaso dejará de lado a Televisa?

González tras triunfar en Guerreros 2020 ha regresado a los sábados de preguntas, donde le pidieron que recordara sus tiempos en Exatlón y cantara una de las porras para al equipo al que perteneció y con el que se coronó en la temporada en la que participó.

Yo quiero ganar, con los azules celebrar, quiero fortaleza, ¿pa'que? Para que no duela la cabeza, no me importaría tener la fortaleza todo el día", cantó la porra complaciendo a sus fans.