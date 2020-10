¿En la ruina? Conductora de 'Hoy' habla en vivo sobre sus problemas económicos

Ciudad de México.- Galilea Montijo, la querida y famosa conductora del programa Hoy, con su usual sentido del humor ha hablado sobre sus problemas económicos en la dinámica en vivo de 'Finanzas Divertidas', donde señaló que no tiene más deudas.

Montijo durante la presencia de un experto en finanzas hizo bromas y chistes respecto a su situación económica señalando que a partir de ese momento ya no respondería llamada de cobradores ya que estaba libre totalmente de deudas.

Ya no debo nada, no debo un quinto, ya no me llamen ochocientas veces... No les voy a contestar", gritó Galilea Montijo.