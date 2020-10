"Eso ni siquiera es música": Aleks Syntek arremete contra Bad Bunny con el Escorpión Dorado

Ciudad de México.- Es bien sabido por muchos, que el cantante Aleks Syntek, no es un artista que este muy a favor del reggaetón y el género urbano, pues ya en pasadas ocasiones ha manifestado su descontento con esta música.

Nuevamente el cantante habló sobre este tema, en su reciente entrevista con El Escorpión Dorado, en el programa de YouTube Escorpión al volante, donde señaló que Bad Bunny no hace música de verdad.

Me ha tocado revisar la letra de algunas propuestas y digo, 'no manches, sacaste las rimas de ahí del diccionario de rimas', pasa mucho sobre todo en el urbano".

Que parece como rima, rima, rima, rima, di un ching… de cosas, aunque no digas nada", dijo Aleks, luego de que El Escorpión lo interrumpiera al decir, "oye con Bad Bunny no te vas a estar metiendo".

A lo que Syntek respondió: "No, no hablé de él, no hablé de él porque a eso no se le pude llamar música".