¿Murió César Évora? El primer actor de Televisa explota en 'Hoy' y da contundente mensaje

Ciudad de México.- El primer actor César Évora, a quien el público conoce por su importante trayectoria en las telenovelas mexicanas, aclaró en el programa Hoy todos los rumores que se han propagado en las últimas semanas sobre su supuesta muerte.

El histrión de Televisa aseguró que también está siendo objeto de suplantación de identidad en redes sociales por cuentas falsas que han creado en redes sociales y a raíz de esto mandó un contundente mensaje al público en su regreso a los foros de grabación.

Yo no tengo redes sociales, me canso de repetirlo. La gente se hace pasar por mí, no soy yo. Mucho cuidado con eso que ya ha sucedido en muchos casos; te puede engañar alguien, cuidado".

Al reaccionar a la noticia de supuesta muerte que circuló hace unas semanas, declaró:

Me matan a cada rato. Me mandan tantas flores que pondré una florería. No sé por qué hacen esas cosas. Un día me despertaron a las 5:30 de la mañana y me dicen 'Ay qué bueno escucharte' y yo '¿Por qué?', 'Esque acaba de salir la noticia de que te habías muerto' y le digo... 'Me despertaste para eso... todavía no'".