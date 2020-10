Roberto Palazuelos logra huir del huracán 'Delta' en Quintana Roo; lo muestra de esta manera

View this post on Instagram

Nos vamos Justo a tiempo antes de que pegue el huracu00e1n Delta en Cancu00fan ud83dudcaaespero no sea grave mis hoteles ya fueron evacuados y los turistas estu00e1n a salvo ud83cuddf2ud83cuddfdud83cuddf2ud83cuddfd tengan mucho cuidado extremen precauciones ud83dudca5Dios protege al caribe Mexicano