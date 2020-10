Anette Cuburu, 'destrozada' por "ignorante" comentario en 'VLA': "Los hombres no deben usar vestidos"

Ciudad de México.- La famosa conductora, Anette Cuburu, ha sido 'devorado' entre las críticas de los espectadores de Venga la Alegría ante el comentario "ignorante" que tuvo sobre el como es que deberían de vestirse los hombres y las mujeres.

Cuburu junto a Kristal Silva, Horacio Villalobos y Cynthia Rodríguez vieron el nuevo vestido de la colección de Gucci para hombres, lo que no pareció agradarle a la conductora que aseguró que no le parece bien que los hombres usen vestidos.

Te podría interesar: Adiós TV Azteca: Antonio Rosique da dura noticia a atletas y este participante abandona 'Exatlón'

Los hombres se tienen que vestir de hombre y las mujeres de mujer. A mí no me gusta un hombre por más moda que sea su vestidito. Aunque sea Brad Pitt, no saldría con él”, dijo Anette Cuburu.