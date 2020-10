Dulce da su versión de los hechos y acusa a Jaime Rosaldo de: "Tirar la piedra y esconder la mano"

Ciudad de México.- Durante una entrevista de espectáculos para De primera mano, la cantante Dulce, habló respecto a la situación y su versión del dinero que le debe a Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo.

La artista señaló, que no existe ningún contrato de por medio, además, señaló que de existir uno, le exige a Jaime lo muestre, pues ella insiste que no hay.

No hay ninguna firma para ningún contrato, yo no tengo ningún contrato y si él tiene un contrato en donde yo haya firmado que me iba a presentar con Napoleón que lo muestre".