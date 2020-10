Embarazada y sin trabajo en TV Azteca y Televisa, Tania Rincón recurre a esto para vivir

Ciudad de México.- La querida y guapa conductora, Tania Rincón, estando en embarazada y ya con un pequeño en su vida ha recurrido a este importante proyecto para sobrevivir tras no tener trabajo en Televisa, tras finalizar Guerreros 2020, y ninguna oferta en TV Azteca.

Rincón desde hace meses ha despertado mucho interés sobre que haría una vez que terminara Guerreros, pues hasta donde se sabe no tiene un contrato firmado con Televisa y desde hace un par de años que su estabilidad en el Ajusco no está bien pues no había tenido muchas ofertas.

Es por ello que se ha unido diferentes proyectos que le apasionan mucha, como el podcast que hace sobre Amas de Casa, el cual habla acerca de las oportunidades y dificultades de cuidar de la casa, del cual recientemente ha anunciado una segunda temporada, sin duda un proyecto independientes que serán todo un éxito.

Para decirles que no crean que Ama de Casa desapareció, no, estamos grabando la nueva temporada y ya próximamente vamos a regresar, pero les tengo una buena noticia para todos y todas que me siguen en Estados Unidos, ya estamos en Amazon Music y estamos muy contentos", informó Tania.

Fuente: Instagram @taniarin