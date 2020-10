Golpe a Chapoy: Desde Televisa, Lucero destruye a TV Azteca y 'hunde' a 'Ventaneando'

View this post on Instagram

Gracias a tu preferencia, #SoyTuDueu00f1a se coloca como lo mu00e1s visto en TV abiertaud83dudd1dud83dudcfa, al ser sintonizada por 3.7 millones de personas y superar a la competencia por 519%ud83eudd29. u2063 u2063 #ContinuamosContigo para revivir los mejores melodramas de la televisiu00f3n mexicanaud83dudcfaud83cuddf2ud83cuddfd.