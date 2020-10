Integrante de 'Hoy' se le declara a Andrea Legarreta de esta increíble manera: "La más bonita"

Ciudad de México.- En pleno programa en vivo de Hoy el exparticipante de Guerreros 2020, Nicola Porcella, en su visita en el matutino de Televisa se le declaró de esta increíble manera a la guapa conductora, Andrea Legarreta.

Durante la dinámica, 'El Harinazo', Yurem Rojas señaló que le gustaba Galilea Montijo, mientras que Nicola se hizo de rogar un momento hasta que confesó que era Andrea y también la jalisciense mostrándose un poco apenado al respecto.

Te podría interesar: Adiós TV Azteca: Antonio Rosique da dura noticia a atletas y este participante abandona 'Exatlón'

Eso no se dice... es que so secretos... Bueno, es Galilea y Andrea. Es que son las más bonita de México... Andrea he dicho que eres la más bonita de México", fue su confesión.