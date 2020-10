Tiembla TV Azteca: Kunno Becker confirma regresa a Televisa y promete hundir a 'Exatlón'

Ciudad de México.- El famoso actor y productor, Kuno Becker, ha causado un gran furor al confirmar que tras seis años ha regresado a Televisa para ser estelar en una telenovela, la cual afirma es la nueva de Juan Osorio, misma que ha afirmado conectara con la gente y hundirá Exatlón en cuestión de rating, sin duda un motivo para hacer temblar a TV Azteca.

Ahora sí pregúntenme después de tantos años. No puedo decir mucho hasta que el jefe lo confirme, por supuesto. Yo sigo al líder del proyecto. Me subo a un barco que dirige el señor líder", confesó.

Becker no ha dicho cual será la producción a la que su unirá, pero confesó que aceptó el proyecto por el tipo de personaje que le ofrecieron, que fue lo que dio a pie que se enfocaran en la nueva novela de Osorio.

Me han llamado los personajes, eso es mi forma de hacer lo que me gusta, lo que amo hacer que es actuar", aseguró Kuno.

En cuanto al proyecto independiente que tiene sobre la vida de su tía, María Félix, desde un punto de vista familiar sigue en proceso y espera llenar las expectativas del pública dando datos que nunca antes habían sido revelados.

Ahí estamos levantando con dos plataformas, contar la perspectiva familiar que no fue la que muchos creen que fue, no es tanto los libros o novelas de ficción, sino la perspectiva desde un punto de vista familiar. Yo creo que es importante contar la vida de un personaje, qué le pasó, cómo se perdió la mujer en el personaje. Hay cosas muy duras y fuertes que no se deben dejar atrás. No es nada más una apología al ícono. Estoy trabajando con un equipo de escritores”, finalizó.