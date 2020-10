"Moriré pobre": Tras triunfar en TV Azteca y Televisa, galán de novelas da dura noticia en 'Hoy'

Ciudad de México.- El aclamado galán de novelas, Andrés García, brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy donde muy a su estilo habló de las duras situaciones que ha vivido a lo largo de casi 80 años, como son las enfermedades y problemas económicos.

El intérprete que actualmente reside en Acapulco confesó que no puede creer que ya casi llegará a los 80 años de vida, pues él creía que no iba superar el cáncer de próstata y leucemia que padeció hace algún tiempo.

Yo me ando muriendo desde antes de los 50 años de todo lo que me ha pasado, yo estoy sorprendido de que ya voy a llegar a los 80, tuve una vida muy complicada, mucho pleito, mucha balacera, muchas situaciones de peligro y yo dije 'no voy a durar mucho' pero oh sorpresa", relató.