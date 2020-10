¿Se va a casar? Actriz de Televisa deja en dudas a internautas al presumir misterioso anillo

Ciudad de México.- La actriz cuba, Malillany Marin, dio de que hablar en sus redes sociales luego de que compartió una foto en la cual lució un hermoso anillo.

Tras la difusión de dicha instantánea, el portal de espectáculos TV Notas, se dio a la tarea de preguntarle sobre dicho accesorio, dejándolos sorprendidos con su respuesta.

Sin embargo el reportero insistió en saber que ocurría quedándose callado con la respuesta de la cubana, quien informó que no dirá mucho de su vida privada.

No, hay secretitos que uno no divulga, sólo te diré que es un anillo que me encanta, sabes que no me gusta hablar de mi vida privada, soy muy reservada y sí andas contando las cosas, luego no se dan. Lo que te puedo decir es que estoy plena en muchísimas cosas de mí vida. Soy de esas personas que piensan que los 'tropiezos', los errores, sirven para ser mejores cada día. Me encantan los retos, las batallas. He librado batallas, me mantengo siempre de pie y con buena actitud”, finalizó.