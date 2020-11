Laura Bozzo dedica dolidas palabras a Magda Rodríguez: "Me salvaste la vida"

Ciudad de México.- La productora de televisión, Magda Rodríguez, falleció la mañana de este domingo en su casa de la Ciudad de México donde fue hallada por una empleada doméstica, quien pidió ayuda.

La repentina noticia llegó a Laura Bozzo, situación que la puso bastante triste. Por ello compartió un video mediante en su Instagram en el que expresa su sentir y le dedica unas palabras a su amiga y compañera.

Quiero que sepas que seré fuerte, no olvido nuestras charlas en tu casa, tus consejos, me diste la mano cuando todos se apartaron de mí , por eso y por mucho más te adoro y vivirás en mí por siempre.”

Magda ¿te acuerdas cuando llegué a tu casa? la depresión en la que yo estaba, tú me salvaste la vida, tú me sacaste del todo el dolor y de todo lo que vivía, me enseñaste a sobrevivir y hoy no tengo palabras para decirte… qué dios te bendiga. Te amo.”