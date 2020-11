¿Qué fue de Gaby Rivero? Tras cirugía y kilos de más, desapareció de Televisa y así luce ahora

#nuevolook Les cuento que mi hija @galaricote me hizo esta foto el sabado en @grovestudios. Decidirme a dejarme las canas ahora que cumplí 56 años, ha sido todo un proceso. Sobre todo emocional, asumir mi edad y dejar de ser esclava del tinte, me da una sensación de libertad que hace mucho no experimentaba. Tener medio siglo encima tiene sus ventajas, si las sabes aprovechar. Empiezo a vivir una nueva vuelta al sol , con una perspectiva diferente porque es verdad que ya no me recupero tan rápido fisicamente como cuando tenía 20 o 30 años, pero mentalmente soy mas fuerte, no tengo ni la figura ideal , ni la estatura ideal , pero soy feliz conmigo misma, porque me tengo mas confianza y mas compasión. Vivo el dia a dia y acepto lo que venga con humildad y disfruto plenamente del aquí y del ahora. Porque aprendí que eso es todo lo que tenemos. Bienvenidas las canas, las arrugas y los kilitos de mas, bienvenida la vida saludable para estar fisicamente capacitada y no depender de la ayuda de nadie. Bendigo lo que tengo y lo que he construido con mi familia , mis amigos y mi profesión. Agradezco cada dia y me siento bendecida. Con esta aventura que es vivir. 🙏🏻💕 #aquiyahora #60’s #70’s #80’s #90’s #2000 #2020 y sigue la cuenta... con optimismo!!! Con Alegría , con Paz y sobre todo con Amor.

A post shared by Gaby Rivero (@grivero64) on Oct 6, 2020 at 10:03am PDT