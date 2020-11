'¿Quién es la máscara?': Duende es eliminado y muestra su verdadera identidad

Ciudad de México.- El exitoso programa de talento y canto ¿Quién es la Máscara? tuvo un domingo de infarto, pues tres de sus participantes se enfrentaron y sol uno fue eliminado.

El primer combate de la noche llegó a cargo de Mapache, Elefante y Duende. Elefante fue salvado por el panel de investigadores, pero en un enfrentamiento fue Mapache quien logró ser salvado por el público.

Esto significa que Duende tuvo que abandonar la competencia, no sin antes quitarse la máscara para revelar que su verdadera identidad era la de Rommel Pacheco, famoso clavadista y militar mexicano.

Soy deportista, no soy actor, no canto, pero la verdad es que le eché muchas ganas. Clavado es una disciplina que tienes que tener un control del todo el cuerpo y el ballet de chiquito nos lo dan. Es un sueño que quería realizar, me estuve preparando 2 meses", señaló el clavadista tras quitarse la máscara.