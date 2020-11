Tras dejar 'VLA' por Televisa, Tania Rincón deja en shock al confesar si le fue infiel a su esposo

Ciudad de México.- La exconductora de Venga la Alegría, Tania Rincón, acudió como invitada a Miembros Al Aire, programa de Televisa transmitido por Unicable.

La originaria de Michoacán, quien terminó de grabar la primera temporada de Guerreros 2020 hace unos meses y quien confesó que no se integraría al programa Hoy, causó furor en su visita al divertido programa con los divertidos conductores.

Tania, quien ya tiene casi 7 meses de embarazo de su segundo bebé, Amelia, reveló cómo fue su despedida de soltera antes de casarse con Daniel Pérez, padre de sus hijos.

Nos fuimos a Los Cabos. Estábamos en el antro, hace 10 años de esa situación. Yo iba echando tiros dije: 'Neta a ver qué pasa' por la anécdota para contar de mi despedida. Llega un morrito y le dije: '¿Cómo te llamas?' y me dijo 'Daniel', como mi esposo. ¿Tú crees que se me antojó después de que me dijo Daniel? Dije: 'Esto es una señal. Tania pórtate bien'".