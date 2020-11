¿En problemas? Kimberly Flores le hace fuerte reclamo a Edwin Luna en público

Monterrey, Nuevo León.- Los esposos, Edwin Luna y Kimberly Flores, están dando de qué hablar debido a un reciente video en donde ella le hace un fuerte reclamo.

Mediante su cuenta TikTok, la modelo guatemalteca compartió un clip en el que le reclama al cantante por no tomarla de la mano en público, por lo que él se dispone a sujetar su mano.

Pero esto no la convenció y le echó en cara por no darle un beso y por siempre tener que pedirle muestras de cariño. Aunque todo se trató de una broma las reacciones no se hicieron esperar.

Y es que los usuarios de la red sociales aplaudieron la buena química de Kimberly y Edwin y aseguraron que más allá de la música y modela, lo suyo es la comedia.

Fuente: TikTok @kimfloresgz