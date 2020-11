Tras llegar a Televisa, actriz traiciona a Ninel Conde y exhibe a Larry Ramos: "Él me echó el ojo"

Ciudad de México.- La famosa actriz colombiana, Diana Motta, brindó una entrevista exclusiva al portal TVNotas y reveló íntimos y desconocidos detalles de Ninel Conde en torno a su polémica relación con el empresario Larry Hernández.

La guapísima y extravagante rubia actualmente forma parte del elenco de la obra de teatro A oscuras me da risa por lo que está en contacto con el 'Bombón Asesino' y su ahora esposo muy de seguido.

Diana afirmó durante la plática con TVNotas que notó que Larry quedó flechado ante su indiscutible belleza, sin embargo, explicó que Ninel puso un límite y ahora ni saluda a su compatriota.

De que me echó el ojo, me lo echó 10 veces, y ella puso la raya desde un principio, no sé si es inseguridad, pues Ninel es guapísima y yo muy respetuosa".