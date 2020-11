VIDEO: Dalú, ganadora de 'La Academia', se apodera de TikTok con este baile

Ciudad de México.- La cantante María Fernanda Borunda, más conocido como Dalú, demostró su habilidad para el baile en una nueva publicación que compartió en su cuenta de TikTok, desde donde cautivó a sus seguidores.

A lo largo de este video, la ganadora de La Academia regaló una nueva cátedra de sus mejores movimientos al ritmo de My Way, un tema de Ella Mai, por lo que los elogios y cumplidos no se hicieron esperar.

Te podría interesar: Adiós 'Hoy': Tras 31 años en Televisa y pedir despensas para sobrevivir, actriz llega a 'VLA'

#Viral #TikToker "ParaTi", escribió la artista sinaloense.

Lee también: Tras años desaparecida, actriz vuelve a TV Azteca y dice esto de su amorío con exalumno de 'La Academia'

Como era de esperarse, los admiradores de la intérprete se dieron cita en la caja de comentarios y le dejaron constantes muestras de afecto, mientras que el clip consiguió superar los tres mil me gustas.

Por otro lado, tras su estancia en el reality show de TV Azteca, Dalú se ha mantenido enfocada en su carrera musical y recién estrenó Cruel, su nueva canción, en todas las plataformas digitales.

Fuente: TikTok @dalumusicamx