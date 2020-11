Dinastía Fernández, de fiesta: 'El Potrillo' y sus 3 "amores" unen sus voces en 'Blanca Navidad'

Ciudad de México.- La Dinastía Fernández se encuentra en su mejor momento familiar, pues actualmente se encuentra de fiesta celebrando que 'El Potrillo' ha unido su cautivadora voz a la de sus tres "amores", Camila, América y Valentina Fernández, logrando enamorar a fans al cantar el hermoso tema de Blanca Navidad.

La tarde del pasado jueves 12 de noviembre Alejandro Fernández con tres de sus cinco hijos estreno su versión familiar de Blanca Navidad, junto al video en el que se le ve a los cuatro conviviendo en armonía, mostrando que el talento familiar sin duda a tocado a cada una de ellas.

Tanto Camila como América y Valentina sorprendieron con sus bellas voces, recibieron halagos por su belleza y agradecimientos por mostrar un poco de la gran relación que tiene con su padre, la cuál no había sido tan expuesta como en los últimos meses.

El hermoso tema que ha dejado cautivo a miles en tan solo 15 horas ya ha obtenido más de 30 mil reproducciones y casi dos mil 'likes', sin contar los miles de comentarios en el que felicitan a Alejandro por las voces de sus hijas, resaltando que sacaron su talento.

Con lo sensible que he estado últimamente, escuchar está interpretación es como un abrazo al corazón", "¡Si señor! Me encantó. Fan declarada de las voces de Camila y América, no había escuchado a Valentina, pero trae mucho potencial. ¡Qué linda familia!", "¡Me encantó! Si ya me dieron ganas de llorar cal escuchar a tus ángeles, está muy bonita, felicitaciones", fueron algunos comentarios.