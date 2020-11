Integrantes de MDO desconocen si Anthony Galindo fue abusado por Edgardo Díaz

Ciudad de México.- Luego de las declaraciones otorgadas por parte de Roy Rosselló a Ventaneando, donde aseguraba que algunos integrantes de Menudo fueron víctimas de acoso por parte de Edgardo Díaz.

Tras esto los miembros de MDO indicaron que ellos no creen que su fallecido compañero, Anthony Galindo, haya sido uno de los abusado, al afirmar que él nunca les comentó nada, por lo no creen en eso.

Algo así no lo hubiera tomado tan ligero, no se hubieran callado, no, es imposible... No podemos o decir de algo que no conocemos", dijo.