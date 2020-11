Lorenzo Méndez abre su corazón en 'Hoy' y así responde sobre si aún ama a Chiquis

Ciudad de México.- Lorenzo Méndez en una exclusiva para el programa Hoy ha abierto su corazón y con total sinceridad ha hablado respecto a su divorcio de Chiquis Rivera, cómo se siente y así respondió cuando le cuestionaron si está enamorado de la cantante.

Podría interesarte: Adiós 'Hoy': Tras 31 años en Televisa y pedir despensas para sobrevivir, actriz llega a 'VLA'

El cantante bromeó sobre el polémico tuit que hizo respecto a su vida íntima y aclaró que para él sigue siendo muy bonito el amor y que las experiencias que vivió fueron bonitas, aunque aclaró que era muy poco probable que vuelva a vivir un amor tan mediático.

El amor es bonito, las experiencias se viven bonitas, se cierran ciclos y se abren otros. La verdad no soy de eso, no me gusta mucho y pues en el pasado con los realitys se tenía que hablar de mi vida personal, pero no es de mi estilo la verdad", explicó Lorenzo.