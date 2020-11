¿Montserrat Oliver tiene Covid-19? La conductora de Televisa revela toda la verdad

Ciudad de México.- Montserrat Oliver, la famosa y muy reconocida conductora de Televisa, en una exclusiva para el programa Hoy ha revelado toda la verdad ante los rumores de que supuestamente tiene Covid-19, señalando que se debe esperar para realizarse una prueba, confesando que está asustada de salir positivo.

Yo sí tengo miedo, pero los doctores dicen que hay que esperar porque el virus tardó alrededor de diez para encubarse y a lo mejor ya me contagio, pero no aparece. Me dijeron que ya puedes estar contagiada pero no sale en los estudios de inmediato", expresó.