Stephanie Valenzuela confiesa que Zoraida Gómez le pidió perdón por la agresión de su hermano

Ciudad de México.- La modelo Stephanie Valenzuela, mediante una entrevista reveló que Zoraida Gómez, la hermana de Eleazar 'N', ya le pidió perdón tras la supuesta agresión que le propinó Eleazar 'N'.

En su relato menciona que siempre está en contacto con Zoraida, luego de que ella le regresó el auto y otras pertenencias del histrión.

Con Zori sí tengo contacto. Zori me escribió, ella me escribió bastante bien, yo le expliqué un poco las cosas, porque le he tenido que devolver la ropa de él, el carro de él, todo lo que estaba en mi casa, pero ellos (la familia Gómez) son muy respetuosos, es más, ella me dijo 'te quiero pedir disculpas', le dije 'no tienes nada de qué pedirme disculpa porque realmente tú no me has hecho nada, ni tu mamá', hay que deslindar eso”, dijo.