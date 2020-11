Thalí García muestra el cambio severo que la enfermedad dejó en su cuerpo

Ciudad de México.- Desde el pasado mes de septiembre, la famosa actriz, Thalí García, reveló que padece de la extraña enfermedad de Hashimoto, la cual le ha ocasionado drásticos cambios a su cuerpo en los últimos dos meses.

Tras verse afectada, la artista decidió mandar un fuerte mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde compartió algunas fotografías donde posa en traje de baño desde la playa.

Lee también: Sin trabajo en Televisa y TV Azteca, querida actriz abandona México para dedicarse a esto

Lee también: Adiós 'Hoy': Tras 31 años en Televisa y pedir despensas para sobrevivir, actriz llega a 'VLA'

Lo segundo es que siempre que me han encontrado alguna imperfección en una foto, me destrozan en críticas y si a eso le suman mi cabello corto... Verme así: me hace sentir mucha inseguridad, porque ustedes están acostumbrados a verme de otra manera, me aíslo, no quiero subir contenido así, porque siento que este cuerpo 'no me representa', me deprimo, dejo de sentirme sexy, me da pena que mi esposo me vea sin ropa, etc. Me animé a subirlas porque tengo una personita que quiero mucho, que está igual o peor que yo..."