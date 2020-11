Adiós Televisa: Tras despido de TV Azteca, conductora de 'Hoy' sale del aire por fuerte razón

Ciudad de México.- Una conductora del programa Hoy sale del aire por una importante razón. Luego de los contagios que han habido en el matutino de Televisa, Martha Figueroa fue la siguiente en salir del aire y por la misma razón tuvo que ausentarse de su otro programa con Juan José Origel, Con Permiso.

Martha, quien al principio de su carrera estuvo en TV Azteca junto a Pepillo y posteriormente fue despedida de Ventaneando, tuvo que quedarse en casa en aislamiento mientras obtiene los resultados de su prueba de Covid-19.

Al inicio de la transmisión de Con Permiso a través de Unicable, Jorge Ugalde, quien es el jefe editorial del programa, apareció en su lugar y Martha explicó la razón de su ausencia por videollamada.

Antes que nada quería hacer un ejercicio para ver si así me valoras (ríe). No, la verdad es que hoy en la mañana nos avisaron que Galilea Montijo dio positivo en Covid y pues primero porque lo decidí y porque me llegó el mensaje de Televisa que tenía que quedarme en aislamiento hasta que tuviéramos los resultados de la prueba".

La conductora dijo haberse sentido un poco mal en estos últimos días, aunque desconoce si sea por otra razón.

Estoy esperando la prueba. No sé cuándo tenga los resultados, creo que el fin de semana. Hoy me siento perfecta pero los últimos dos días no me había sentido muy bien. Ayer en la noche sobre todo, me empecé a sentir mal de todo entonces no sé. Puede que sí o puede que sea algo del estómago por tragona", dijo.