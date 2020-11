Juan Pablo Medina, actor de 'La Casa de las Flores', revela que pensó en retirarse tras desempleo

Ciudad de México.- El actor Juan Pablo Medina, quien tiene un historial de más de 20 años de carrera actoral, mencionó que un momento pensó en retirarse, sin embargo después le llegó un gran éxito con La Casa de las Flores.

Y es que a pesar de estar en su momento, también ha recordado las veces que se ha quedado sin trabajo por más de un año, lo cual provocó que pensara en rendirse.

Cuando terminé la carrera, de inmediato tuve trabajo en comerciales y novelas, pensé que había arrancado muy bien, que así sería siempre, luego vino un golpe de realidad, al ver que no tuve trabajo en un año, o en tres o cuatro y tenías un proyecto o dos, y a la mera hora te bajaban o se cancelaron… Hubo momentos en los que pensé en retirarme, porque no me iba tan bien”, detalló.