Tras presentar síntomas de Covid-19, Martha Figueroa muestra el resultado de su prueba

Ciudad de México.- La conductora Martha Figueroa, mediante su cuenta de Instagram compartió los resultados de su prueba de Covid-19, luego de que presentara algunos síntomas.

En su mensaje, la presentadora indicó que por fortuna no tenía nada a pesar de haber estado en contacto con personas que dieron positivo, tales como Galilea Montijo y otros integrantes del programa Hoy.

Dicho examen se lo realizó el pasado viernes, por lo que la mañana de este sábado recibió los resultados, que para fortuna marcaron negativo.

Sí debo decir que los últimos dos días no me había sentido muy bien, un día en la noche me dio como un… todo junto del cuerpo que me empecé a sentir mal de todo, calentura y todo, entonces no sé, puede que sí, puede que no, puede que solo sea una cosa del estómago por tragona, entonces más vale, pues mejor quedarme aquí”, mencionó.