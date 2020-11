Rebecca de Alba: Tras 'veto' de Televisa, la conductora sorprende al aparecer de esta manera ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Tras haber sido 'vetada' de Televisa y una breve desaparición de los medios la guapa conductora y modelo, Rebecca de Alba, ha dejado a más de uno boquiabierto de la sorpresa al aparecer de esta increíble manera ¿desde TV Azteca?

De Alba desde hace un par de años ha continuado su carrera fuera de Televisa y el Ajusco cosechando grandes éxitos como Las Niñas Bien, manteniéndose constantemente activa en sus redes sociales, especialmente los últimos meses.

Sin embargo, la mañana de este domingo 15 de noviembre, Rebecca impactó con un largo camisón rojizo en su gran y floreado jardín disfrutando del sol mientras gira en un alegre baile, siendo de las pocas veces que se deja ver de tan maravillosa manera.

Es por ello que miles de sus millones de seguidores no dudaron en llenarla con halagos en los que resaltan que se ve "hermosa", muy "divina" y "perfecta" con su camisón junto a varios emojis de rostros enamorados.

Cabe mencionar que de Alba desde hace varios años dejó de trabajar con la televisora San Ángel, pero nunca se hizo oficial su veto y ella así lo hizo ver hace un par de años en una entrevista para El Universal, en dónde aclaró que a ella no le dijeron nada y que no había hecho nada para ser expulsada de ahí o de alguna otra parte.

No sé si yo figure en una lista de vetados y si sí lo estoy pues la verdad me da igual...Yo no he hecho nada como para que me veten y no creo que nadie tenga el derecho de vetarme en absolutamente nada", comentó en entrevista con El Universal.