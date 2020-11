Romina, hija de Niurka Marcos, causa furor en Instagram al exhibirse al natural

Ciudad de México.- La famosa y joven actriz mexicana, Romina Marcos, una vez más logró apoderarse de las miradas entre sus fans de redes sociales debido a que hace algunas horas compartió una encantadora fotografía al natural.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular y guapa hija de la vedette cubana Niurka Marcos publicó una nueva selfie que puso de cabeza a sus miles de seguidores pues aparece de lo más encantadora sin necesidad de maquillaje.

Romina posó frente a la cámara mientras modela un suéter de estampado de leopardo y muestra cómo luce su rostro sin una sola gota de maquillaje, luciendo sus imperfecciones y cutis sin pena alguna.

Me senté en el suelo mientras me daba el solecito y me tomé esta foto".