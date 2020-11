¿Y Cynthia? Carlos Rivera dedica varias publicaciones a famosa y fans reaccionan: "Me encantan"

Ciudad de México.- Uno de los cantantes más queridos es Carlos Rivera, quien en redes sociales es bastante seguido por todo lo que muestra y esta vez no fue la excepción.

Carlos compartió varias publicaciones, las cuales estaban dedicadas para una famosa cantante, a quien le dedicó tiernas palabras que hicieron reaccionar a sus fans.

A través de su cuenta de Instagram, Rivera le dedicó videos en los que cantó con Laura Pausini, con quien comparte espacio en La Voz en España al apoyarla en los duelos como coach.

Mi @laurapausini es un regalo a mi corazón poder vivir tantos momentos contigo. Gracias por invitarme a formar parte de tu #EquipoLaura Te quiero a montón. Ahora A GANAR. Cuando se quiere de verdad, se nota. Gracias por tanto cariño que tienes para dar mi @laurapausini Soy afortunado de recibirlo de ti. Te quiero a montones.

Los fanáticos no dudaron en escribir varios mensajes en los que elogiaron a los cantantes, mencionando que hacen buen equipo: "Me encantan", "mis favoritos", "no puedo dejar de verlos", "gran equipo".

Fuente: @_carlosrivera