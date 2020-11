Daniel Corral hace importante anuncio acerca de 'Exatlón': "Me gustaría estar"

Ciudad de México.- Durante un video en su canal oficial de YouTube, el gimnasta mexicano, Daniel Corral, habló acerca de su ausencia en la presente temporada de Exatlón México y les compartió a sus seguidores una importante noticia.

A lo largo del clip, el novio de Antonieta Gaxiola anunció que creó un espacio denominado The Dan Crew en YouTube, mismo en el que sus suscriptores podrán conocer información inédita de su vida y en el que opinará sobre Exatlón.

Se creó un espacio más íntimo, un espacio más exclusivo aquí en el canal, por eso me atreví a dar ese paso de las membresías de mi canal de YouTube, el grupito se llamará The Dan Crew", informó el atleta bajacaliforniano.

De igual forma, el olímpico explicó que sus fanáticos van a interactuar con él de una manera más personal, además, comentó que se empapará de los detalles de esta cuarte edición del reality show de TV Azteca.

En una dinámica, lo cual a mí se me ocurriría, es ver algunos programas en vivo, o sea, yo me conecto en vivo, vemos el programa al mismo tiempo y comentamos. Lo que les voy pedir es que me den chance para ponerme al corriente", agregó.