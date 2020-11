Diego Verdaguer confiesa que se enamoró de Salma Hayek a pesar de estar casado con Amanda Miguel

Ciudad de México.- El cantante Diego Verdaguer, mediante una entrevista confesó que a pesar de estar casado de Amanda Miguel, quedó enamorado de Salma Hayek.

En su mensaje recordó cómo fue cuando conoció en persona a la veracruzana, y lo impresionado que quedó al ver su escultural cuerpo, asegurando que se convirtió en su amor platónico.

Casi me desmayo... Digamos que, podría decir que fue una amistad cariñosa, un amor platónico digamos, una inspiración en la vida. Eso es todo. Se ha especulado un poquito con eso porque alguien lo dijo hace unos años, hace diez años, no sé cómo salió, empezaron a decir, pero en realidad no es más que lo que acabo de decir, nada más, punto", señaló.

Con estas palabras el argentino aclaró los rumores que surgieron en aquel entonces, sin embargo si aceptó que su belleza si fue imponente ante sus ojos.

Obviamente es una mujer divina, yo podría quizá haber construido un sueño con ella si ella me hubiese abierto la puerta de su corazón, pero yo no estaba tampoco dispuesto. Sí en un momento, sí me tocó... de repente me miré al espejo y dije 'a ver, a ver, chaval, como dijo Joaquín Sabina, a ver chaval, te estás enamorando', dije 'ok está bien' y me calmé. Es un recuerdo hermoso, una belleza latente, la sigo en Instagram, la veo siempre", finalizó.