Jessica Díaz enternece redes sociales al dedicarle una canción a José Ron

Ciudad de México.- La cantante Jessica Díaz, le dedicó una canción a José Ron, luego de que en redes sociales se dejaran ver muy juntitos, al dejar en claro que podrían haber regresado.

Y es que a mediados del presenta año, habían informado que terminaron su fugaz relación, luego de que se especulara que la familia del galán sería la culpable de que se separaran.

Podría interesarte: Golpe a 'Hoy': Actor cambia a Televisa por TV Azteca y se une al elenco de 'VLA'

La música es una de las cosas que más amo en la vida, me gusta escribir canciones reales con historias que signifiquen historias especiales para mí. Me gusta plasmar mis vivencias en acordes y melodías, justo así es como lo he hecho en mis últimas canciones. Por eso escribí Oficiales, te la dedico con mucho cariño, ‘cone’ @joseron3, gracias por ser mi cómplice en esta historia tan nuestra y hoy gracias por una amistad más sólida, con más confianza, aunque nadie pueda entenderlo, solo tú y yo lo sabemos todo, todito, te quiero montones. Agradezco a Dios por ponerme historias tan bonitas en mi vida. Hoy estoy feliz, Dios los bendiga brindo por una más”, escribió.